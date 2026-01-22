BIST 12.710
DOLAR 43,29
EURO 50,77
ALTIN 6.726,45
HABER /  POLİTİKA

MHP'li Semih Yalçın'dan Tuncer Bakırhan'a sert tepki: Haddini bil

MHP'li Semih Yalçın'dan Tuncer Bakırhan'a sert tepki: Haddini bil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çirkin ifadelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuhcer Bakırhan'a tepki gösterdi.

Abone ol

DEM Parti Grup Toplantısı sonrası Nusaybin sınırında Türk bayrağının indirilmesi provokasyonuna karşı tepkiler sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında X hesabından sert açıklamalarda bulundu.

"HADDİNİ BİL!"
Yalçın, Bakırhan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında söylediği "sen kuru temizlemecisi misin?" sözlerine tepki göstererek "Umudunu Suriye’de ABD’nin desteğinde kurulacak bir uydu kantona bağladığı anlaşılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a “Haddini bil!” diyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin bütün provokasyonlara ve yan çizmelere rağmen yoluna devam edeceğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KÜRTLER TERÖRİZMDEN BIKMIŞTIR"
"Türkiye’nin Suriye’ye dair sergilediği tavizsiz tutum da bunun bir başka göstergesidir. Diğer taraftan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, “SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor.” demesi, bir saptırmadır. Bundan, “Kürtler teröristtir:” anlamı mı çıkarılmalıdır? Oysa Türkiye’de olduğu gibi, Suriye’de de Kürtlerin ezici çoğunluğu terörizme destek vermemiştir, vermeyecektir. Bölge ülkelerinde yaşayan Kürtler; terörizmden çok çekmiş, bıkmıştır."

"YOLA GELMEK İSTEMEYENLERE TANINMIŞ SON ŞANS"
Yalçın, ayrıca, "Terörsüz Türkiye; terörizme verilmiş bir taviz değil, aksine yola gelmek istemeyenlere tanınmış son şanstır" ifadelerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'un ayakkabılarını gören şaşkınlığını gizleyemedi
Okan Buruk'un ayakkabılarını gören şaşkınlığını gizleyemedi
Muğla'da evden çıktı kayboldu! Ekipler Şakir Şunka'yı arıyor
Muğla'da evden çıktı kayboldu! Ekipler Şakir Şunka'yı arıyor
Sakarya'da karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Sakarya'da karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Minguzzi cinayeti davası! İstinaf kararını verdi
Minguzzi cinayeti davası! İstinaf kararını verdi
TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya
TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İndirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İndirim kaç puan oldu?
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı yönetici listesine bakın! Trump dedi ki...
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı yönetici listesine bakın! Trump dedi ki...
Ankara'da düşen Libya uçağının sır perdesi aralanıyor ön kaza kırım raporu ortaya çıktı
Ankara'da düşen Libya uçağının sır perdesi aralanıyor ön kaza kırım raporu ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbek mevkidaşı Taşpolatov ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbek mevkidaşı Taşpolatov ile görüştü
Eski sevgilisini öldürdü istenen ceza belli oldu! Meğer daha önce de...
Eski sevgilisini öldürdü istenen ceza belli oldu! Meğer daha önce de...
Hamas, ABD'nin Gazze'deki tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi
Hamas, ABD'nin Gazze'deki tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi
İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var
İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var