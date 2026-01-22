MHP'li Semih Yalçın'dan Tuncer Bakırhan'a sert tepki: Haddini bil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çirkin ifadelerde bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuhcer Bakırhan'a tepki gösterdi.

Abone ol

DEM Parti Grup Toplantısı sonrası Nusaybin sınırında Türk bayrağının indirilmesi provokasyonuna karşı tepkiler sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında X hesabından sert açıklamalarda bulundu.

"HADDİNİ BİL!"

Yalçın, Bakırhan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında söylediği "sen kuru temizlemecisi misin?" sözlerine tepki göstererek "Umudunu Suriye’de ABD’nin desteğinde kurulacak bir uydu kantona bağladığı anlaşılan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, uğradığı hayal kırıklığıyla Sayın Genel Başkanımız hakkında takındığı seviyesiz üslubu şiddetle reddediyoruz. Bakırhan’a “Haddini bil!” diyoruz." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinin bütün provokasyonlara ve yan çizmelere rağmen yoluna devam edeceğini vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KÜRTLER TERÖRİZMDEN BIKMIŞTIR"

"Türkiye’nin Suriye’ye dair sergilediği tavizsiz tutum da bunun bir başka göstergesidir. Diğer taraftan Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, “SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor.” demesi, bir saptırmadır. Bundan, “Kürtler teröristtir:” anlamı mı çıkarılmalıdır? Oysa Türkiye’de olduğu gibi, Suriye’de de Kürtlerin ezici çoğunluğu terörizme destek vermemiştir, vermeyecektir. Bölge ülkelerinde yaşayan Kürtler; terörizmden çok çekmiş, bıkmıştır."

"YOLA GELMEK İSTEMEYENLERE TANINMIŞ SON ŞANS"

Yalçın, ayrıca, "Terörsüz Türkiye; terörizme verilmiş bir taviz değil, aksine yola gelmek istemeyenlere tanınmış son şanstır" ifadelerini kaydetti.