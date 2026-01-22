BIST 12.710
YPG sivilleri hedef aldı konserve kutularına patlayıcı yerleştirdiler

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin daha önceden işgal ettiği ve Suriye ordusunun kurtardığı bölgelerde, örgütün sivillerin kullanacağı "konserve kutuları ve çay kutularını" patlayıcılarla tuzakladığı görüntüler ortaya çıkıyor.

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında 20 Ocak Salı akşamı 4 gün süreyle bir ateşkes sağlandı. Suriye ordusu, son dönemde Halep kırsalı, Rakka ve Deyrizor'da birçok bölgeyi YPG/SDG'den kurtardı.

YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgelerden çekilirken sivillerin kullanacağı eşyaları patlayıcı düzenekle tuzakladığı görüntüler gelmeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, herhangi bir etiket olmayan metal bir konserve yiyecek kutusunun patlayıcı düzenekle tuzaklandığı görüldü.

Aynı şekilde, bir çay kutusunun altında da kabloların bulunduğu ve patlayıcı düzenekle tuzaklandığı görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada, terör örgütünün Haseke kentinde, terk ettiği bazı araçları da patlayıcılarla tuzakladığına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, 21 Ocak Çarşamba yaptığı açıklamada, terör örgütünün, konuşlandığı bazı bölgelerde geçit, tünel ve girişlerin yanı sıra kaldıkları evlere, ev eşyaları ile araçlara patlayıcı yerleştirdiği; taş ve tuğla görünümlü düzenekler oluşturduğunu aktarmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin kuzey bölgelerinden çekilmeden önce yerleştirdiği patlayıcıların infilakı sonucu can kayıpları yaşandığını açıklamıştı.

Kutsal değerlerin ciddi şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Suriye ordusu, camiler ile çok sayıda Kur'an-ı Kerim'in de tuzaklanarak uygunsuz yerlere konulduğu bilgisini paylaşmıştı.

Suriye ordusu, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep'in doğu kırsalındaki sivillere, "hiçbir şüpheli cisim ve eşyaya yaklaşmamaları, güvenlikleri için durumu derhal yetkililere bildirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

