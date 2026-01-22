BIST 12.710
HepsiJET işletmeler arası lojistik hizmeti "HepsiJET PRO"yu devreye aldı

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, "HepsiJET PRO, markaların sadece kendi lokasyonları arasında değil, ekosistemlerindeki diğer iş ortaklarına yönelik sevkiyat ihtiyaçlarında da çözüm ortağı olacak" dedi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HepsiJET, sadece mağaza ve depo arası transferleri değil, markaların tedarikçi ve iş ortakları arasındaki tüm sevkiyat trafiğini de yöneten bu yeni modelle, firmaların kurumsal lojistik süreçlerinde verimliliklerini artırmayı hedefliyor.

HepsiJET PRO ile firmalar, mağaza ve depo arasındaki teslimat süreçlerini hızlı ve verimli şekilde yönetebiliyor, gönderilerini ileri teknolojili takip sistemleriyle her aşamada izleyebiliyor.

Ayrıca, HepsiJET PRO hizmeti markaların B2B operasyonlarında kapsamını yalnızca kurum içi transferlerle sınırlı tutmayarak, markaların tedarikçileri ve iş ortakları arasındaki sevkiyat trafiğini de yönetebilecek.

Söz konusu hizmet, şirketlerin kendi lojistik filolarını kurma maliyetinden kurtularak saha operasyonlarını daha etkin yönetmesine olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, kurumsal çözümler alanında büyümenin, HepsiJET'in ana hedefleri arasında yer aldığını belirtti.

HepsiJET olarak e-ticarette edindikleri tecrübeyi B2B iş ortamına yansıttıklarını aktaran Alver, şunları kaydetti:

'HepsiJET PRO markaların stok yönetimini hızlandıran, şeffaf ve öngörülebilir bir model olarak öne çıkacak. Amacımız, perakende devlerinin lojistik süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek. HepsiJET PRO, markaların sadece kendi lokasyonları arasında değil, ekosistemlerindeki diğer iş ortaklarına yönelik sevkiyat ihtiyaçlarında da çözüm ortağı olacak. Bu sayede B2B dünyasındaki tüm teslimat süreçleri, kurum içi veya kurumlar arası fark etmeksizin bütünleşik bir yapıda karşılanacak.Dönüşüm vizyonumuzun en somut bir yansımalarından biri  olan HepsiJET PRO ile amacımız, perakende başta olmak üzere şirketlerin lojistik ihtiyaçlarına teknoloji destekli ve esnek çözümlerle yanıt verebilmek.'

