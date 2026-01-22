BIST 12.710
DOLAR 43,29
EURO 50,77
ALTIN 6.726,45
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da evden çıktı kayboldu! Ekipler Şakir Şunka'yı arıyor

Muğla'da evden çıktı kayboldu! Ekipler Şakir Şunka'yı arıyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 12 gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Abone ol

Çaykenarı Mahallesi’nde yaşayan Şakir Şunka (43), 10 Ocak'ta evinden ayrıldı. Şunka'nın geri dönmemesi ve telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu 16 Ocak’ta jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince gönüllülerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Şunka'nın aracı dün, Bayır Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Aracın bulunduğu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamaması üzerine araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Ekiplerin, elde edilen bulgular doğrultusunda arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Sakarya'da karısını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
Minguzzi cinayeti davası! İstinaf kararını verdi
Minguzzi cinayeti davası! İstinaf kararını verdi
TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya
TFF'den statlardaki küfre karşı kampanya
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İndirim kaç puan oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İndirim kaç puan oldu?
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı yönetici listesine bakın! Trump dedi ki...
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı yönetici listesine bakın! Trump dedi ki...
Ankara'da düşen Libya uçağının sır perdesi aralanıyor ön kaza kırım raporu ortaya çıktı
Ankara'da düşen Libya uçağının sır perdesi aralanıyor ön kaza kırım raporu ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbek mevkidaşı Taşpolatov ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Özbek mevkidaşı Taşpolatov ile görüştü
Eski sevgilisini öldürdü istenen ceza belli oldu! Meğer daha önce de...
Eski sevgilisini öldürdü istenen ceza belli oldu! Meğer daha önce de...
Hamas, ABD'nin Gazze'deki tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi
Hamas, ABD'nin Gazze'deki tıbbi derneklere yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi
İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var
İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var
ORC'den bomba seçim anketi AK Parti mi CHP mi birinci? Gökçek sürprizi var
ORC'den bomba seçim anketi AK Parti mi CHP mi birinci? Gökçek sürprizi var
Danimarka Başbakanı rest çekti "asla" diyerek açıkladı
Danimarka Başbakanı rest çekti "asla" diyerek açıkladı