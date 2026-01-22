Okan Buruk'un ayakkabılarını gören şaşkınlığını gizleyemedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Atletico Madrid maçında giydiği yüksek topuklu ayakkabılar, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ayakkabılar, maçın ardından paylaşılan görüntülerde dikkat çekti ve kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar tasarımı kaba ve alışılmadık bulurken, bazıları ise Buruk'un tarzını savundu.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

GÜNDEM OLDU

