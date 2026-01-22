ORC'den bomba seçim anketi AK Parti mi CHP mi birinci? Gökçek sürprizi var

ORC Araştırma şirketi "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusunu İstanbul sakinlerine yöneltti. Anket sonuçlarına göre İstanbul'da CHP birinci parti çıkarken, AK Parti farkı yüzde 3'ün altına indirdi. ORC gençlere en beğendikleri milletvekillerini de sordu. Listenin ilk sırasında CHP'den Veli Ağbaba, AK Parti'den ise Osman Gökçek çıktı...

Abone ol

ORC Araştırma, İstanbul'da gerçekleştirdiği son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İstanbul'da hangi parti birinci?

15–18 Ocak tarihleri arasında İstanbul genelinde 2 bin 830 katılımcıyla yapılan araştırmada, CHP'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33,1 olarak ölçüldü. Bu sonuçla ana muhalefet partisi, ankette ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 30,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Gençlerin en beğendiği milletvekilleri

ORC'nin yaptığı anketlerden biri de beğenilen milletvekillerine yönelik oldu. CHP'den Veli Ağbaba en beğenilen siyasetçi listesinde zirveyi korurken, AK Parti'den Osman Gökçek sürpriz yaptı. İYİ Parti'den Turhan Çömez listeye girerken, MHP'den Baki Ersoy beğenilen vekiller arasında yer aldı. İşte gençlerin en beğendiği vekiller listesi:

