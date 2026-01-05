Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 44.9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Özgür Özel, Selahattin Demirtaş, Ümit Özdağ ve Fatih Erbakan dahil bakın kim ne kadar oy alır?