BIST 11.662
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.126,05

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

|
Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim

Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 44.9 oranla ilk sırada yer aldı. Zirvede yer alan Erdoğan'ı Özgür Özel ve Selahattin Demirtaş izledi. İşte dikkat çeken saha araştırmasının detayları...

Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim - Resim: 1

Ada Araştırma’nın Aralık 2025’te gerçekleştirdiği ve 2 bin 500 kişinin katılım sağladığı cumhurbaşkanlığı seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 'Önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?' sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 44.9'u Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi. Özgür Özel, Selahattin Demirtaş, Ümit Özdağ ve Fatih Erbakan dahil bakın kim ne kadar oy alır? 

19
Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim - Resim: 2

İŞTE OY ORANLARI
Recep Tayyip Erdoğan: 44.9

29
Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim - Resim: 3

Özgür Özel: 29.0

39
Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı! İşte zirvedeki isim - Resim: 4

Selahattin Demirtaş: 7.5

49