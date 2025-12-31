İşte 2025 yılının son anketi! Zirve belli, bir partiden sürpriz atak; 10 puan fark attı
Asal Araştırma’nın Aralık 2025’te yaptığı, “Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?” anketinin sonuçlarını paylaştı. Öte yandan GENAR araştırma şirketi de Aralık 2025 çalışmasını yayımladı.
İşte her iki anket çalışmasından ortaya çıkan sonuçlar; adaylara ve partilere göre oy oranları...
TÜRKİYE'Yİ KİM YÖNETSİN?
Asal Araştırma’nın Aralık 2025’te yaptığı, “Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?” anketinin sonuçları paylaşıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 24 ile liderlik tercihinde ilk sırada yer aldı.
Erdoğan'ı, yüzde 14,4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yüzde 12,0 ile İstanbul Büyükşehir Belediye’sine yönelik soruşturması kapsamında tutuklan Ekrem İmamoğlu takip ediyor.
Araştırmada diğer isimlerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6,2
Özgür Özel: Yüzde 4,6
Devlet Bahçeli: Yüzde 4,0