Emekli maaşı zammı anketi! İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan bomba rakam
2026 yılı emekli ve memur maaşları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri maaşlarını yüzde 12,19 artışla alacak. Öte yandan ek zam için çalışmaların yapıldığı iddia edildi.Asal Araştırma da yaptığı son ankette 'en düşük emekli maaşını' sordu. Anket sonuçlarına bakın...
Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibariyle alacağı zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını yüzde 12,19 artışla alacak. En düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira oldu.
Asal Araştırma 26 ilde 18 yaş ve üzeri bin 895 kişi ile +/-2,5 hata payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) sistemi ile bir anket çalışması yaptı ve sonuçlarını paylaştı.
Ankette "2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı?" diye soruldu. Anket sonuçlarına göre yüzde 50'den fazlası en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiği cevabını verdi. İşte anket sonuçları:
"2026 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı?"
Asgari ücret kadar olmalı yüzde 50,4