Emekliye umut veren açıklama! En kısa zamanda emekliye düzenleme sinyali

TBMM’de en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme kabul edilirken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den gelen açıklama emeklilere az da olsa umut verdi. Özlem Zengin, ‘En kısa zamanda bu rakamları daha da artırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz. Evet, yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz" dedi.

TBMM’de en düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye çıkaran düzenleme kabul edildi. Muhalefet görüşmeler sırasında emekliye Açlık Sınırı'nın 10 bin lira altındaki bu ücrete tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin açıklama yaptı. Emeklinin durumunun farkında olduklarını belirten Özlem Zengin, şunları söyledi:

-“Makroekonomik dengeleri bozmadan ve emeklilerimize mümkün olan en fazla katkıyı vermek ve yine bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında da vardı.

-En kısa zamanda bu rakamları daha da artırarak bir düzenleme yapmayı hedefliyoruz. Evet, yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz.

-Cumhurbaşkanımız da söylüyor ama artışı, geçen zaman içerisindeki artışa baktığınız zaman da ne kadar ciddi bir süre içerisinde bir artış olduğunu da görüyoruz.

-Bunu buradan benim emekli kardeşlerimize ifadem şudur, onları muhatap alarak söylüyorum. En kısa zamanda Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar bir kez daha zaten gözden geçirilecektir

ERDOĞAN EMEKLİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Dün AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da emeklinin durumunun farkında olduklarını belirterek şunları söylemişti: