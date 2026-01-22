BIST 12.840
DEM Parti heyeti terör örgütü YPG'ye destek için Kamışlı'ya gitti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki heyetin, terör örgütü yönetimindeki Kamışlı'ya giderek örgüt elebaşlarıyla görüşmesi tepki çekti.

DEM Parti heyetinin terör örgütü yönetimindeki Kamışlı'ya destek ziyareti tartışmalara neden oldu.

Tülay Hatimoğulları öncülüğündeki heyet, terör örgütü YPG kontrolündeki Kamışlı'ya gitti. Heyet burada, terör örgütü temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Heyetin arkasında ise teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri dikkat çekti.

"Bunların vatandaşlıkları iptal edilmeli"

Ziyarete tepki gösteren Yenişafak yazarı İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bunların vatandaşlıkları iptal edilmeli. ABD'de olsa 24 saatte iptal edilmişti. Dem Parti milletvekilleri YPG/PKK'ya destek için Kamışlı'ya gitmiş. Türkiye ile karşı cephede savaşıyorlar. Bu vatan hainliğidir." ifadelerine yer verdi

Kamışlı sınırında buluna Nusaybin'de ne olmuştu?

DEM Parti, Suriye ordusunun terör örgütü SDG/YPG'ye yönelik operasyonlarına tepki olarak grup toplantısını Kamışlı sınırında bulunan Nusaybin'de gerçekleştirmişti.

DEM Parti yöneticilerinin sert açıklamaları sonrası sınırda olaylar çıkmış ve Türk bayrağı indirilmişti.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine "Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor." yanıtını vermişti.

