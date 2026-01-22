BIST 12.728
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), aylardır beklenen bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarına ilişkin açıklamayı yaptı. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler için 2026 yılına ait celp dönemleri ile görev yapacakları birliklerin belirlendiği bildirildi.

Konuya ilişkin detaylar, Bakanlığın resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşılırken, uzun süredir sonuçları bekleyen yükümlülerin sınıflandırma bilgilerine resmi platformlar aracılığıyla ulaşabileceği vurgulandı. Yapılan açıklamada, sürecin planlanan takvim doğrultusunda ve mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bedelli askerlik uygulamasının sorunsuz şekilde ilerlediği ve gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı kaydedildi. Yükümlülerin askerlik işlemlerine ilişkin celp ve birlik bilgilerine zamanında erişebilmesi amacıyla dijital altyapının aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

Yetkililer, sınıflandırma sonuçlarına ilişkin herhangi bir aksaklık yaşanmaması için e-Devlet ve MSB Mobil Uygulaması’nın tercih edilmesini önerirken, askerlik şubelerinin de vatandaşlara rehberlik etmeye devam edeceğini aktardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."

