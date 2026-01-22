Sigaraya yeni yasaklar geliyor Bakan Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız" dedi.

Abone ol

Bakan Memişoğlu, Haberglobal'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Memişoğlu, 2010'lu yıllarda Türkiye'de kapsamlı bir çalışmayla sigara ile mücadele dönemi yaşandığını, ancak son dönemde özellikle gençler ile kadınlar arasında sigara kullanım oranlarında yeniden artış görüldüğünü söyledi.

Bu tabloya karşı "koruyucu sağlık" kapsamında, sigara bırakma poliklinikleri ve mobil sigara timleri aracılığıyla bir mücadele başlattıklarını aktaran Memişoğlu, tütünle mücadelede öncelikli hedeflerinin yasak ve cezadan çok bireyin isteyerek bırakmasını sağlamak olduğunu ileri sürdü.

"İÇMEYENLER DE MAĞDUR OLUYOR"

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım. Sigara içenin de sigara ile ilgili materyallerin de görünürlüğünün azalması için bir kanun taslağı oluşturuyoruz. Bazen sigara içmeyenler de mağdur oluyor. Onun için biz bu konuda geniş kapsamlı bir kanun taslağı hazırlığının içindeyiz. Bu kanun taslağı hem sigara içenleri hem de sigara içenlerin görünürlüğünü azaltmaya yönelik. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sigarayı görünür, sanki doğal bir kullanım materyaliymiş gibi algılamasını istemiyoruz."

Türkiye'de tütün kullanımının halen yüzde 33 bandında seyrettiğine ve her üç kişiden birinin sigara içtiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Biz bunu yarı yarıya azaltma hedefiyle hareket ediyoruz ve azaltmak zorundayız. Akciğer hastalıklarından uyku kalitesine, astımdan damar hastalıklarına kadar sigaranın olumsuz etkileri biliniyor. Bu bir alışkanlık ve toplum olarak bunu bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.