BIST 12.816
DOLAR 43,31
EURO 50,70
ALTIN 6.722,85
HABER /  EKONOMİ

Kapasite kullanım oranı ocak ayında geriledi

Kapasite kullanım oranı ocak ayında geriledi

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), ocak ayında geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi’ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 olarak hesaplandı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise 0,3 puan azalışla yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek
Teknosa, yarıyıl tatiline özel kampanyasını duyurdu
Teknosa, yarıyıl tatiline özel kampanyasını duyurdu
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Türkiye Sigorta'ya "Happy Place to Work" sertifikası
Türkiye Sigorta'ya "Happy Place to Work" sertifikası
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi! Balıkesir'deki deprem fırtınasına şaşırdı
Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi! Balıkesir'deki deprem fırtınasına şaşırdı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Enver Aysever'den Özgür Özel'e yalanlama! Hırsızın elini sıkmam dedim
Enver Aysever'den Özgür Özel'e yalanlama! Hırsızın elini sıkmam dedim
Victor Osimhen'den Atletico Madrid maçı sonrası transfer müjdesi: İkna etmek için uğraşıyorum
Victor Osimhen'den Atletico Madrid maçı sonrası transfer müjdesi: İkna etmek için uğraşıyorum
CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı
CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı
Ülke genelinde 478 düzensiz göçmen yakalandı Ali Yerlikaya açıkladı
Ülke genelinde 478 düzensiz göçmen yakalandı Ali Yerlikaya açıkladı