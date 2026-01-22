BIST 12.728
HABER /  EKONOMİ

Teknosa, yarıyıl tatiline özel kampanyasını duyurdu

Teknosa, tabletten kulaklığa, akıllı telefondan elektrikli scootera pek çok ürün grubunda karne heyecanına özel fırsatlar başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa'da yarıyıl tatili kapsamında 26 Ocak'a kadar TeknoClub üyeleri için Lenovo Ideapad Slim 3 Core I5 Notebook 29 bin 999 lira, Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128 GB Silver Tablet 22 bin 499 lira ve Oral-B Vitality Cross Action Şarjlı Diş Fırçası hediyesiyle Oppo A5 4G 8/256Z akıllı telefon 12 bin 999 liradan satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında Huawei Watch GT6, 8 bin 999 liradan satışa sunulurken, Steelseries Arctis Nova 1 Multı-System Gaming Kulaklık 2 bin 699 lira fiyatıyla listelendi.

Yarıyıl fırsatlarında Xiaomi Elektrikli Scooter Pro 4 de 21 bin 999 liradan TeknoClub üyeleriyle buluşuyor. Kampanya Teknosa'nın tüm mağazalarında ve internet sitesinde ziyaretçilerle bulşuyor.

