BIST 12.728
DOLAR 43,31
EURO 50,72
ALTIN 6.717,07
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk edecek.

Abone ol

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 22 maçta 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor. 8 galibiyete sahip İspanyol ekibi ise 15. sırada.

Dubai Basketbol mağlubiyetinin ardından iç sahada Valencia Basket'i 82-79'luk skorla geçen Fenerbahçe Beko, son maçında ise Virtus Bologna'yı deplasmanda 85-80 yendi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İspanya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 108-93 galip tamamlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Teknosa, yarıyıl tatiline özel kampanyasını duyurdu
Teknosa, yarıyıl tatiline özel kampanyasını duyurdu
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Türkiye Sigorta'ya "Happy Place to Work" sertifikası
Türkiye Sigorta'ya "Happy Place to Work" sertifikası
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi! Balıkesir'deki deprem fırtınasına şaşırdı
Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi! Balıkesir'deki deprem fırtınasına şaşırdı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Enver Aysever'den Özgür Özel'e yalanlama! Hırsızın elini sıkmam dedim
Enver Aysever'den Özgür Özel'e yalanlama! Hırsızın elini sıkmam dedim
Victor Osimhen'den Atletico Madrid maçı sonrası transfer müjdesi: İkna etmek için uğraşıyorum
Victor Osimhen'den Atletico Madrid maçı sonrası transfer müjdesi: İkna etmek için uğraşıyorum
CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı
CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı
Ülke genelinde 478 düzensiz göçmen yakalandı Ali Yerlikaya açıkladı
Ülke genelinde 478 düzensiz göçmen yakalandı Ali Yerlikaya açıkladı
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Bologna engelini aştı
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Bologna engelini aştı