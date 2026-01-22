Ahmet Ercan 'kudurdu' dedi! Balıkesir'deki deprem fırtınasına şaşırdı

Balıkesir peş peşe depremlerle sallandı. Depremlerin ardından açıklama yapan Prof.Dr Ahmet Övgün Ercan, "Halen dinmemesi şaşırtıyor." dedi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 18.11’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
PEŞ PEŞE ARTÇILAR GELDİ
İlk depremin ardından Sındırgı’da artçı sarsıntılar devam etti. Saat 23.11'de 4,1 büyüklüğünde, saat 02.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
"DİNMEMESİ ŞAŞIRTICI"
Yaşanan depremlerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, artçıların seyrine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu. Gidiş olağan. Ancak halen dinmemesi şaşırtıyor."