Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Bologna engelini aştı

Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 85-80 yendi.

Fenerbahçe bu sonuçla 15. galibiyetini elde ederken, Bologna ise 12. mağlubiyetini aldı.

Salon: Virtus Arena

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek

Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-40

3. Periyot: 60-65

Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)

