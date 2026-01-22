Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Bologna engelini aştı

Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibini 85-80 yendi.Abone ol
Fenerbahçe bu sonuçla 15. galibiyetini elde ederken, Bologna ise 12. mağlubiyetini aldı.
Salon: Virtus Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Saulius Racys, Saso Petek
Virtus Bologna: Edwards 35, Pajola 4, Alston Jr. 14, Diouf 3, Akele, Niang 6, Hackett 2, Morgan 14, Jallow 2
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 3, Hall 7, Biberovic 15, Melli, Birch 4, Bacot 2, Horton-Tucker 28, De Colo 12, Onuralp Bitim 6, Jantunen 8
1. Periyot: 25-22
Devre: 47-40
3. Periyot: 60-65
Beş faulle çıkan: 39.59 Hackett (Virtus Bologna)