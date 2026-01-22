YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir SİHA saldırısında, YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen Sipan Hemo'nun öldürüldüğü iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; bölgedeki kaynaklar, SİHA'ların Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK yöneticilerinin katıldığı bir toplantıyı hedef aldığını öne sürdü. Saldırı sonucu, aralarında YPG/SDG'nin iki numarası olarak bilinen "Sipan Hemo" kod adlı Semir Asu'nun da bulunduğu bazı üst düzey isimlerin etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Suriyeli gazeteciler de sosyal medya paylaşımlarında, Sipan Hemo'nun SİHA saldırısında öldüğünün teyit edildiğini yazdı.

Kandil kadrosunun Suriye'deki en üst düzey ismi

Sipan Hemo, "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ardından örgütün Suriye'deki ikinci ismi olarak biliniyordu. Örgütün Suriye yapılanması içinde Kandil kadrosunun en üst düzey temsilcisi olan Hemo'nun, PKK'nın üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'a en yakın kişilerden biri olduğu ifade ediliyordu.

İsrail ve ABD çıkışıyla gündeme gelmişti

Hemo, son olarak Reuters'a verdiği röportajda ABD'den güvenlik garantisi talep etmiş, İsrail'in "Suriye'deki Kürtler adına" Suriye ordusuna yönelik hava saldırıları düzenlemesi gerektiğini savunmuştu. Bu açıklamalar, bölgede ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.