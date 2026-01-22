Abdullah Özdemir’den Özgür Özel’e miting alanı tepkisi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çekmeköy miting alanının AK Parti tarafından değiştirildiği iddiasını yalanladı. Özdemir, Özel’in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına iftira atmayı alışkanlık haline getirdiğini savunarak, siyasetin yalan ve suçlamalarla değil projelerle yapılması gerektiğini ifade etti. Özdemir ayrıca Özel’i siyasi sorumluluk ve daha ağırbaşlı bir dile davet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Çekmeköy'de miting yapacakları yeri AK Parti'nin değiştirdiği iddiasının yalan olduğunu ifade ederek, 'CHP Genel Başkanı, İl Başkanlığımıza iftira atmayı bir alışkanlık haline getirdi' dedi.

Özel'in Çekmeköy'de gerçekleştirdiği mitingde yaptığı açıklamalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Özdemir, CHP Genel Başkanı Özel'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına iftira atmayı bir alışkanlık haline getirdiğini ifade ederek "Bugün de Çekmeköy'de miting yapacakları yeri bizim değiştirdiğimiz yalanını söylemiş. Belli ki daha önce yalan söylediği kanıtlandığı halde zerrece mahcup olmayan Sayın Özel, yine utanmayacağı bir yalana başvurmuş. Söylenen yalandan daha vahim olan, bir yalanın bu kadar utanmazca söylenebilmesidir" dedi.

Özdemir, "AK Parti olarak biz, siyasetin algılarla değil gerçeklerle, mazeretlerle değil milletle, suçlamalarla, iftiralarla, yalanlarla değil projelerle yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, Özel'i gerçek dışı iddialar yerine siyasi sorumluluğa, bahaneler yerine ciddiyete, suçlama dili yerine ağırbaşlılığa davet ettiklerini ifade etti.

İşte Abdullah Özdemir'in o paylaşımı: