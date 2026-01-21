BIST 12.679
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin hazırladığı reklam panolarının brandayla kapatılmasına tepki gösterdi. Özdemir, "Ne kadar bant, ne kadar branda kullanırsanız kullanın, İstanbullulardan gerçekleri gizleyemezsiniz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin eleştirilen icraatlarının anlatıldığı AK Parti billboardlarının kapatılmak istenmesine tepki gösterdi.

Reklam görseli branda ile kapatılan bir metrobüsün görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir şu ifadelere yer verdi:

Her gün aynı manzara. Ne kadar bant, ne kadar branda kullanırsanız kullanın, İstanbullulardan gerçekleri gizleyemezsiniz. Bizim reklam panolarına yansıttığımız aziz İstanbullulara reva görülen gerçeklerin tezahürüydü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz - Resim: 0

