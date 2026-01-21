BIST 12.728
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23:28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 18:11'de 4,5 ile sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan duyuruya göre 23:28'de hissedilen deprem, yerin 13.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
