Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23:28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 18:11'de 4,5 ile sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan yapılan duyuruya göre 23:28'de hissedilen deprem, yerin 13.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2026-01-21
Saat:23:28:55 TSİ
Enlem:39.15917 N
Boylam:28.30056 E
Derinlik:13.65 km
Detay:https://t.co/TPchYhE4pE