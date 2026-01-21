BIST 12.728
DOLAR 43,29
EURO 50,63
ALTIN 6.656,28
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın gündemindeydi! Onyedika’dan dikkat çeken paylaşım.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Onyedika’dan dikkat çeken paylaşım.

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları sürerken, ismi sarı-kırmızılılarla anılan Club Brugge’lü Raphael Onyedika’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Abone ol

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, henüz kadrosuna bir takviye yapmazken ismi transfer iddialarında Galatasaray ile geçen Club Brugge'ün orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Onyedika, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havalimanında yer alırken Nijeryalı futbolcunun bindiği özel jetin TC uyruklu ve Türk bayraklı olması dikkat çekti.

Galatasaray'ın gündemindeydi! Onyedika’dan dikkat çeken paylaşım. - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu
Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu
HÜRJET tren kazasında hayatını kaybedenler için havalandı
HÜRJET tren kazasında hayatını kaybedenler için havalandı
Gaziantep’te sıfır atık için ortak irade
Gaziantep’te sıfır atık için ortak irade
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Donald Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
Donald Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı
İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı
Galatasaray, Atletico Madrid'i elinden kaçırdı
Galatasaray, Atletico Madrid'i elinden kaçırdı
KAAN savaş uçağı için Pakistan ve Çin iddiası! "Türkiye Çin'in deneyimini ele geçirebilir"
KAAN savaş uçağı için Pakistan ve Çin iddiası! "Türkiye Çin'in deneyimini ele geçirebilir"
Türkiye dahil 7 ülkeden ortak açıklama: Barış Kurulu davetini memnuniyetle karşılamaktayız
Türkiye dahil 7 ülkeden ortak açıklama: Barış Kurulu davetini memnuniyetle karşılamaktayız
Macron, Trump'ın diline düştü: Davos'ta gözlükleri alay konusu oldu!
Macron, Trump'ın diline düştü: Davos'ta gözlükleri alay konusu oldu!
Demir Ege Tıknaz, Braga'da!
Demir Ege Tıknaz, Braga'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Silva ile görüştü