Galatasaray'ın gündemindeydi! Onyedika’dan dikkat çeken paylaşım.

Galatasaray’da ara transfer çalışmaları sürerken, ismi sarı-kırmızılılarla anılan Club Brugge’lü Raphael Onyedika’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, henüz kadrosuna bir takviye yapmazken ismi transfer iddialarında Galatasaray ile geçen Club Brugge'ün orta saha oyuncusu Raphael Onyedika'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Onyedika, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havalimanında yer alırken Nijeryalı futbolcunun bindiği özel jetin TC uyruklu ve Türk bayraklı olması dikkat çekti.