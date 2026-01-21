Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in sevgilisi Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
52 yaşındaki Güllü, geçtiğimiz eylül ayında kızı ve kızının arkadaşıyla evde eğlenirken 5.kattaki evinin penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybetmişti.
Şüpheli ölümün ardından evde bulunan Sultan Ulu, emniyetteki ifadesinde Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ittiğini öne sürmüş, bunun üzerine gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı.
Bugün ise olayla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
KIZININ SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Kızı Tuğyan'ın ardından erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu da 'cinayeti azmettirmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU
26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, olay sırasında evde bulunan Tuğyan Ülkem Gülter annesini öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.