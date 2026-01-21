BIST 12.728
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Ankara istikameti Sapanca kesiminde, 1 otobüs, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Ankara istikameti trafiğe kapandı
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Ekipler, araçların kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

