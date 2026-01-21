BIST 12.728
DOLAR 43,28
EURO 50,68
ALTIN 6.728,66
HABER /  GÜNCEL

Beşiktaş'ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi

Beşiktaş'ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi

Beşiktaş'ta denizde bulunan erkek cesedinin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Abone ol

Kuruçeşme Sahili'nde bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin kimlik tespitine ilişkin incelemeler tamamlandı.

Rusya'dan geldikleri İstanbul Havalimanı'ndan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumuna gelen Svechnikov'un anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapıldı.

Testler sonucunda cesedin Nikolai Andreevich Svechnikov'a ait olduğu belirlendi.

Svechnikov'un cenazesinin, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Rus yüzücü kaybolmuştu

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etmiş, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Baş bölgesi ile kollarının olmadığı belirlenen cesedin, İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan Rus yüzücü Svechnikov'a ait olup olmadığının tespiti için Rusya'dan İstanbul'a gelen ailesi, Adli Tıp Kurumunda DNA örneği vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Trump'tan flaş Grönland sözleri: Anlaşmanın çerçevesini oluşturduk
Trump'tan flaş Grönland sözleri: Anlaşmanın çerçevesini oluşturduk
YPG/SDG'den ateşkes ihlali: 11 Suriye askeri hayatını kaybetti
YPG/SDG'den ateşkes ihlali: 11 Suriye askeri hayatını kaybetti
Galatasaray'ın gündemindeydi! Onyedika’dan dikkat çeken paylaşım.
Galatasaray'ın gündemindeydi! Onyedika’dan dikkat çeken paylaşım.
Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu
Japonya'da kaybolan helikopterin enkazı, Aso Yanardağı'ndaki kraterde bulundu
HÜRJET tren kazasında hayatını kaybedenler için havalandı
HÜRJET tren kazasında hayatını kaybedenler için havalandı
Gaziantep’te sıfır atık için ortak irade
Gaziantep’te sıfır atık için ortak irade
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Şarkıcı Güllü soruşturmasında yeni gelişme: Kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
Donald Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
Donald Trump'tan Grönland ve Danimarka'ya: Biz olmasak Almanca konuşurdunuz
İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı
İstanbul’da iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83’e kadar çıktı
Galatasaray, Atletico Madrid'i elinden kaçırdı
Galatasaray, Atletico Madrid'i elinden kaçırdı