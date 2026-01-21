Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edeceğini duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme saat 16:20'de başladı. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki son durum, yaşanan gelişmeler, sınır hattında yaşanan olaylar, Terörsüz Türkiye süreci ile Meclis'teki güncel konuların ele alındığı belirtiliyor.
İki lider son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.