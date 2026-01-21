BIST 12.717
DOLAR 43,30
EURO 50,81
ALTIN 6.757,60
HABER /  POLİTİKA

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul edeceğini duyurmuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme saat 16:20'de başladı. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. 

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki son durum, yaşanan gelişmeler, sınır hattında yaşanan olaylar, Terörsüz Türkiye süreci ile Meclis'teki güncel konuların ele alındığı belirtiliyor. 

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Resim: 0

İki lider son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Resim: 1

Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara Adliyesi'nde bulundu, koruma altına alındı! 1926 yılına ait defter gelecek nesillere aktarılacak
Foto Galeri Ankara Adliyesi'nde bulundu, koruma altına alındı! 1926 yılına ait defter gelecek nesillere aktarılacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
Emrah Erdem Gedik balkondan düşerek hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek
Bakan Uraloğlu açıkladı! Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek
Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santraliyle ilgili yeni gelişme
Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santraliyle ilgili yeni gelişme
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: Ne kadar branda kullanırsanız kullanın gerçekleri gizleyemezsiniz
Şanlıurfa'da operasyon! 9 Kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da operasyon! 9 Kişi gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı
15 yaşındaki kedinin beyninden kafatası büyüklüğünde tümör çıkarıldı
15 yaşındaki kedinin beyninden kafatası büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kemal Kılıçdaroğlu'na şok! Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sosyal medya uyarısı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sosyal medya uyarısı
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi
A101 ile Ceviz Üreticileri Derneği işbirliği yaptı
A101 ile Ceviz Üreticileri Derneği işbirliği yaptı
12 kişi hayatını kaybetmişti! Mazıcı Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
12 kişi hayatını kaybetmişti! Mazıcı Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı