Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi

ABD Başkanı Trump tarafından Gazze Barış Kurulu'na davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan kurula Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan'a toplantının ardından "Trump tarafından Gazze Barış Kurulu'na davet edildiniz. Katılacak mısınız?" sorusu yöneltildi. Erdoğan ise bu soru üzerine "Hakan Bey katılacak" yanıtını verdi.

Trump Gazze Barış Kurulu'na davet etmişti

Trump'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze Kurulu'nun kurucu üyesi olma teklifini kamuoyuyla paylaşan İletişim Başkanı Duran şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan 'Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) destekleme kararı almıştır.

Bu doğrultuda, Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması ile yeniden inşa sürecinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve ilgili yapılar oluşturulmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup ileterek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'na kurucu üye sıfatıyla katılmaya davet etmiştir."

Bahçeli 'Kurulun başkanı Erdoğan olmalı" demişti

MHP'nin dün (20 Ocak) gerçekleşen grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünyaya çağrı yaparak barışın basının Türkiye, onun başının ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtmiş ve kurulun başkanının Erdoğan olması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Aziz milletimize sesleniyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Hepinizi Cenabı Allah'a emanet ediyorum. Son bir cümle söylüyorum: Başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye'dir, onun başı Cumhurbaşkanıdır. Haydi hodri meydan diyoruz. Sağ olun, var olun