Dünyanın en iyi 20 çorbası belli oldu! Türkiye'den o çorba, dünyaya fark attı
Dünyanın dört bir yanından sofraları ısıtan lezzetler bu kez aynı listede buluştu. Nijerya'dan Fransa'ya, Çin'den Meksika'ya kadar uzanan kapsamlı araştırmada dünyanın en iyi 20 çorbası açıklandı. Baharatlı tariflerden sade ama derin aromalara kadar pek çok kültürün izini taşıyan listede Türk mutfağından bir çorba da yer aldı. Peki hangi ülke, hangi çorbasıyla öne çıktı? Türkiye, listeye hangi lezzetli çorbasıyla girdi? İşte merak uyandıran o liste...
CNN Traevl, dünya mutfaklarını mercek altına aldığı yeni dosyasında ''Dünyanın En İyi 20 Çorbası'' listesini açıkladı. Vietnam'ın efsanevi daha pho'sundan Fransa'nın Marsilya ile özdeşleşen bouillabaisse'ine, Japon mutfağının favorisi tonkotsu ramen'den Tayland'ın aroması bol tom yum goong'una kadar birçok ikonik lezzetin yer aldığı listede Türk mutfağınıdan sürpriz bir çorba da kendine yer buldu. Peki hangi çorbalar zirveye oynadı, Türkiye listeye hangi lezzetiyle girdi? İşte CNN Travel'a göre dünyanın en iyi 20 çorbası...
Banga - Nijerya
Nijer Deltası'nda üretilen ve taze yayın balığı, sığır eti ve kurutulmuş deniz ürünlerinin de yer aldığı bu çorbaya yağ palmiyesi ağacının meyveleri hem yağ hem de lezzet katıyor.
O kadar popüler ki mağazalarda hazır banga baharatı paketleri satılıyor. Çoğu karışım Afrika hindistan cevizi, hintyağı tohumu, orima, jansa ve beletete yapraklarını içeriyor.
Dana Pho (Phở bò) - Vietnam
Bu pirinç şehriye çorbası et suyu, tarçın, yıldız anason ve diğer sıcak baharatlarla saatlerce kaynatılıyor. Günümüzün pho restoranları çok çeşitli tatlar sunarken orijinali sığır etidir.
Sığır eti pho, orijinal çiğ sığır eti, çiğ ve pişmiş sığır eti, göğüs eti ve tendon karışımını içeren seçeneklerle Vietnam'da en sevilen versiyon olmaya devam ediyor.
Borscht - Ukrayna
Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da sevilen bir çorba için, yumuşak pancar parçaları parlak kırmızı et suyunda yüzüyor.
Çoğunlukla zengin bir ekşi krema dolgusu ile doldurulan pancar çorbası, temel pancar çorbasından başka bir şey değil. Bir başka bölgesel spesiyalite olan lakto fermente pancar suyu olan kvastan keskin bir etki alıyor.
Çorba bazen Rus mutfağına atfedilse de bu iddiaya itiraz ediliyor.
UNESCO , 2022 yılında Ukrayna'da pancar çorbasının "her yaştan, her cinsiyetten ve her kökenden insanı sofrada birleştirdiğini" ilan ederek çorbayı Acil Korunması Gereken Somut Olmayan Kültürel Miras listesine aldı.