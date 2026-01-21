Dünyanın en iyi 20 çorbası belli oldu! Türkiye'den o çorba, dünyaya fark attı

Borscht - Ukrayna

Ukrayna'da ve Doğu Avrupa'da sevilen bir çorba için, yumuşak pancar parçaları parlak kırmızı et suyunda yüzüyor.

Çoğunlukla zengin bir ekşi krema dolgusu ile doldurulan pancar çorbası, temel pancar çorbasından başka bir şey değil. Bir başka bölgesel spesiyalite olan lakto fermente pancar suyu olan kvastan keskin bir etki alıyor.

Çorba bazen Rus mutfağına atfedilse de bu iddiaya itiraz ediliyor.

UNESCO , 2022 yılında Ukrayna'da pancar çorbasının "her yaştan, her cinsiyetten ve her kökenden insanı sofrada birleştirdiğini" ilan ederek çorbayı Acil Korunması Gereken Somut Olmayan Kültürel Miras listesine aldı.