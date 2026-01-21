BIST 12.590
12 kişi hayatını kaybetmişti! Mazıcı Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 12 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Mazıcı Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan B.B.Z, F.K, H.T, L.O. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları daha önceki yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini ifade ederek, müvekkillerinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti statik proje müellifleri M.D. ve M.K. ile fenni mesul A.T.Ü'ye 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine, hükümle birlikte tutuklama ile yakalama kararı çıkarılmasına, dönemin belediye görevlileri B.B.Z, F.K, H.K, L.O, Ü.E. ve M.Ç. hakkında 10 yıl 8 ay 20'şer gün, M.B'ye 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine ve hükmün geriye bırakılmasına karar verdi.

