ABD Başkanı Trump'ın davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze Kurulu'na katılıp katılmayacağı sorulan Erdoğan, 'Hakan Bey katılacak' ifadeleri ile cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmiş ve bir mektup göndermişti.

Erdoğan bugün partisinin grup toplantısının ardından bu davete ilk defa yanıt verdi.

Erdoğan basın mensubunun sorduğu soruya 'Hakan Bey katılacak' cevabını verdi.