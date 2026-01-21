Sultanbeyli'de bir binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 12 kişi dumandan etkilendi.

Orhangazi Mahallesi İlker Sokak'taki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 12 kişi dumandan etkilendi. Bunların bazıları ambulansta tedavi edildi, bazıları ise hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenmemek için çatıya çıkan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.