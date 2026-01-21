BIST 12.620
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tunç duyurdu: Bayrak indirme olayıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Tunç duyurdu: Bayrak indirme olayıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin soruşturmayla ilgili, "Bayrak indirme olayıyla ilgili olarak Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süreçleri devam ediyor. Burada bayrağı indirenin tespitiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor." dedi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin soruşturmayla ilgili soru üzerine Tunç, olaylarla ilgili başta Mardin ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılıkları olmak üzere savcılıkların adli soruşturmaları başlattığını bildirdi.

Soruşturmaların sürdüğünü aktaran Tunç, "393 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı, 50 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özellikle Suriye hükümet güçleriyle YPG/SDG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik yerlerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgili gerekli adli soruşturmalar yapılmaya devam ediliyor. Bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süreçleri devam ediyor. Burada bayrağı indirenin tespitiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

