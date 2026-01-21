Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Esat Yontuç'a yakalama çıktı! Eşi kimdir Esat Yontuç nereli?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bir bomba isim daha gündeme düştü. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Esat Yontuç 2017 yılında eşi Hande Gülşen ile olan evliliğiyle medyanın gündemine gelmişti. Ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı da gözaltına alınmıştı.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasına önemli bir isim daha dahil oldu. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Esat Yontunç'a yöneltilen suçlamalar; "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ile "fuhuş ve fuhuşa aracılık etme" şeklinde. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu ve yakın dostu olan Esat Yontuç'un şu anda yurt dışında olduğu öğrenildi. Esat Yontuç'un Survivor çekimleri için Dominik'te olduğu tahmin ediliyor.

Acun Ilıcalı'nın çocukluk arkadaşı

Acun Ilıcalı ile Esat Yontunç’un birbirlerinin çocukluk arkadaşı olduğu biliniyor. 1990 yılında Ilıcalı’nın anne ve babasının bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Ilıcalı’nın yaklaşık bir yıl boyunca Yontunç’un evinde kaldığı ifade ediliyor.

Esat Yontunç nereli eşi kimdir?



5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul’da doğan Esat Yontuç, Acun Medya’da Genel Koordinatör olarak görev yapıyor. Eğitimini Moda Koleji’nde tamamlayan Esat Yontuç, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden mezun. 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte Acun Firarda programını hazırlayan Esat Yontuç, 2004 yılından bu yana Acun Medya bünyesinde genel koordinatör olarak çalışıyor.

Survivor'ı çekiyor

Acun Ilıcalı'nın sırdaşı olan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi birçok popüler televizyon programının yapım sürecinde görev alıyor.

Esat Yontuç kimdir evliliği

Esat Yontuç, 2017 Ağustos ayında eşi Hande Gülşen ile evlendi. Bu evlilik Göcek Rixos Premium Otel'deki lüks düğün ile medyanın gündemine gelmişti. Esat Yontuç'un eşi Hande Gülşen modacı...