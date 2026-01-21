Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! 'Baş tacımız' diyerek emekliyi umutlandırdı

Emeklilerin maaş ve geçim sıkıntıları AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan emeklilere umut veren açıklamalar yaptı ancak somut bir söylemde bulunmadı. Erdoğan, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkarıldığını belirtip "Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık. Emekliler bizim başımızın tacıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar içinde en düşük emekli aylığı ile geçim sıkıntısından şikayetçi olan emekliler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "emekliler bizim baş tacımız' diyerek umut veren mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-CHP jet sosyetesinin ne emekli, ne devletle ilgileri olmadığını çok iyi biliyoruz. Yönettikleri belediyelerde emekçilere düzenli ödeme yapmayanların, kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların belediyeleri iflasa sürükleyenlerinin benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI



-Malum en düşük emekli ayığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifinin genel kurul çalışmaları başladı. En kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

-Bu rakam göreve geldiğimiz sadece 66 liraydı. Dolar bazında 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.

EMEKLİYE UMUT DOLU MESAJ

-Emeklilerin taleplerine hiçbir zaman kulak tıkamadık.

-Emekliler bizim başımızın tacıdır.

-Biz meydanlarda vaat verip, göreve gelince rantçı olanlara benzemeyiz.

-Millete hizmet yolunda rehavete yer yoktur. Rehavete kapılanlara da yer yoktur.

4 BİN LİRAYA YÜKSELTTİK

2002 yılında üniversite öğrencilerine verdiğimiz kredi ve burs 45 liraydı. Biz zaman içinde hem ödemeleri aydan aya yapmaya başladık, hem de burs ve kredi miktarını sürekli iyileştirdik. Sadece geçen yıl 34 milyar lira ödeme yaptık. 2026 yılında kredi ve burslarda yüzde 33 oranında artışa gittik. Böylece burs ve kredi rakamını lisans öğrencisinde 4 bin liraya yükselttik. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı olsun diliyorum.