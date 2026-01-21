BIST 12.642
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek! Saat ve yer belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek! Saat ve yer belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verdi.

