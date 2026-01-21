AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP İzmir İl Başkanı Güç'ün iddialarına tepki

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün açıklamalarına tepki göstererek, kentte hayata geçen somut projelerin tamamının AK Parti'nin doğrudan girişimleriyle sonuçlandığını belirtti.

İnan, yazılı açıklamasında siyasetin algı üzerinden değil ortaya konulan net sonuçlarla yapılması gerektiğini ifade etti.

Karşıyaka Stadı'nın tahsisi, İller Bankası kredileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi İZULAŞ'ın yeni otobüs alımları, İzmir Büyükşehir Belediyesinin üst yönetici atamaları ile dış finansman süreçlerinin AK Parti'nin girişimleriyle sonuçlandığını anlatan İnan, belediyenin mali yükünü hafifleten adımların da merkezi idare tarafından atıldığını kaydetti.

İnan, Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde belediyenin borç vadelerinin uzatıldığını belirterek, Bergama Millet Bahçesi'nin yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mülkiyetinin Bergama Belediyesine devredildiğini aktardı.

Su ve altyapı konularına da değinen İnan, Devlet Su İşleri nezdindeki dosyaların çözüme kavuşturulduğunu, Çeşme'ye Karareis Barajı üzerinden suyun getirildiğini kaydederek, "Ama siz 'borulara kanalizasyon karıştı, salgın olabilir' diyerek 20 gün boyunca getirilen suyu İzmirliye veremediniz. Çözüm üretmek yerine korku yaydınız." ifadesini kullandı.

İnan, çöp krizinin belediyenin ihmalleri nedeniyle büyüdüğünü, yeni alanlarla ilgili verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, kamuoyunda Basmane çukuru olarak tanımlanan bölgedeki sorunların da AK Parti'nin müdahalesiyle sonuçlandığını kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullandığı Egemenlik Binası, Meslek Fabrikası ve gasilhane binalarının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmesine de değinen İnan, şöyle devam etti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yunan vakfı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumudur. 'İzmir'in malına sahip çıkıyoruz' diyenler belediye koridorlarında cirit atan siyasi çapulculara, İzmirlilerin parasını pul eden ve kooperatif yolsuzluğu iddialarıyla anılan, geride binlerce mağdur bırakan önceki il başkanının eserlerine mesafe koymak zorundadır. Ona benzeme, İzmir'in malını gerçekten koru.

Tüm bu başlıklarda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığındaki dış finansman kredileri dahil dosyaları Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik, doğrudan destek ve onaylarını aldık. Çözüm iradesi lafla değil, sonuçla ortaya konur. Bugün İzmir'in yüzde 78'i sizi başarısız buluyor. Algı dönemi bitti, gerçek ortada. Cemil Tugay Bey'den, tüm bu girişimlerimiz için il başkanına gereken cevabı vermesini beklerdik maalesef bayatlamış numaralar yeni yöntem diye sunuluyor."

Çağatay Güç ne demişti?

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ürettiği bazı taşınmazlara yönelik girişimleri olduğunu iddia etmişti. Güç, Meslek Fabrikası, Gasilhane ve Kemeraltı’ndaki Egemenlik Binası’nın İzmirlinin malı olduğunu bu alanlara el konulmak istenmesini “İzmir’e hizmetin engellenmesi” olduğunu ileri sürmüştü.

Çağatay Güç yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente hizmet eden bir kurum olduğunu hatırlatarak, “İzmirlinin malı olan, belediyemizin hizmet ürettiği alanlara şimdi de bir genel müdürlük eliyle müdahale edilmeye çalışılıyor. Bizim sıklıkla dile getirdiğimiz mesele tam olarak budur. İzmir’e hizmet eden Büyükşehir Belediyemiz sistematik biçimde engellenmek isteniyor” dedi.