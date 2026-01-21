Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi İngiliz Profesör deniliyor! Kolunda kemeri vardı ve...

İSTANBUL Beyoğlu’nda bir İngiltere vatandaşı ölü bulundu. Bu kişinin 45 yaşındaki İngiliz John Paul Goss olduğu ortaya çıktı. Barmen arkadaşının evinde cesedi bulunan kişinin profesör olduğu iddia edildi. Polis yaptığı incelemede, Goss'un kolunda kemerin bağlı olduğunu gördü. Evde ise uyuşturucu madde enjekte malzemeleri, kaşık ve yanında da şırınga bulundu. Esnaf Tekin, "Kendi ülkesinde profesörmüş. Bayadır da buradaymış" dedi.

İSTANBUL Beyoğlu Kömürcü Zeynel Sokak'taki evde 19 Ocak'ta İngiliz uyruklu John Paul Goss (46), ev arkadaşı Civan N.G. (28) tarafından hareketsiz vaziyette bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Goss'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Telefonunu ve pasaportunu çaldırdı iddiası

Bilgisine başvurulan Civan N.G, maktulün evsiz kaldığını, kendisini evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını söyledi.

Kolu kemerle sarılı halde bulundu

Daire içerisinde inceleme yapan ekipler, maktulün kolunun kemerle sarılı olduğunu, ikamet içerisinde uyuşturucu madde enjekte malzemeleri bulunduğunu tespit etti.

Şüpheli ölüm...

İngiliz vatandaşının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kolundaki kemer ve evdeki malzemeler uyuşturucu kaynaklı bir ölümü işaret etse de, savcılık "şüpheli ölüm" kaydıyla soruşturmayı derinleştiriyor. Goss’un geçmişine ve Türkiye’deki faaliyetlerine dair detaylı incelemeler sürüyor.