Şivan Perwer ağlayarak ABD'ye yalvardı: Kullanıp attınız lütfen bizi...

SURİYE'de ABD elini çekince YPG/SDG Şam yönetiminin askeri müdahalesi karşısında tutunamadı. Fırat'ın doğusuna sürülen PKK uzantısı YPG için Kürt şarkıcıdan gelen video olay oldu. Şivan Perwer ağlayarak hem ABD'ye hem Trump'a yalvardı. ABD'nin Kürtleri kullanıp terk ettiğini söyleyen Perwer, "ABD, her seferinde bu laneti tekrarlamayın. Lütfen buna izin verme Amerika. Lütfen Trump... Ne yaptığınızı bir kez daha düşünün!" diye yalvardı.

Suriye’de 2026 yılının başlarında Şam hükümeti ile SDG arasında başlayan çatışmalar, SDG'nin hezimeti ile noktalanırken, ABD'de PKK uzantısını ortada bıraktı. Yaşananlar sonrasında Kürt şarkıcı Şivan Perwer bir video çekerek yalvar yakar oldu.

Ağlayarak ABD'ye yalvardı
ABD’nin Suriye’de SDG’ye yönelik operasyonlara yeşil ışık yakmasının ardından Şivan Perwer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ABD’ye ve eski Başkan Donald Trump’a gözyaşları içinde seslendi. Suriye’deki operasyonlara ilişkin olarak “Bizi kullanıp attınız” ifadelerini kullanan Perwer, ABD’ye bu operasyonlara izin vermemesi çağrısında bulundu.

-Amerika bunu yapmayın...
-Bizi her defasında çağırıyorsunuz 'birlikte savaşalım' diyorsunuz.
-Birlikte mücadele ediyoruz sonra bizi yalnız bırakıyorsun en tehlikeli düşmanların karşısında. 
-Lütfen buna izin verme Amerika. Lütfen Trump... Ne yaptığınızı bir kez daha düşünün!
-ABD, her seferinde bu laneti tekrarlamayın.
-Kürtler tehlike altında. Allahu Ekber deyip insanları kesiyorlar.

