BIST 12.642
DOLAR 43,30
EURO 50,71
ALTIN 6.778,35
HABER /  SPOR

Fenerbahçeli En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Dünya devinin radarına girdi

Fenerbahçeli En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Dünya devinin radarına girdi

İtalyan ekibi Juventus, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi gündemine aldı. Mateta tranferinden vazgeçen Juventus'un sarı-lacivertli yönetimle temas kurmaya hazırlandığı ve şartları yoklayacağı öne sürüldü.

Abone ol

Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri için hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler'de bekleneni veremeyen ve beğenilmeyen golcünün adı özellikle İtalyan kulüpleri ile anılırken, dünya devi bir kulüp daha yıldız isim için devreye girdi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Juventus, hücum hattını güçlendirmek için alternatiflerini genişletti. Napoli’nin ardından Torino temsilcisinin de En-Nesyri’yi transfer listesine eklediği belirtilirken, teknik heyetin Faslı golcüyü yakından takip ettiği aktarıldı.

Juventus’un öncelikli hedeflerinden biri olan Jean-Philippe Mateta için Crystal Palace’ın talep ettiği 40 milyon euroluk bonservis bedeli, İtalyan ekibine geri adım attırdı. Sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan Fransız futbolcu için bu rakamın yüksek bulunduğu ve transferden vazgeçildiği ifade edildi.

Mateta dosyasını kapatan Juventus’un, rotasını Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri’ye çevirdiği öğrenildi. İtalyan kulübünün kısa süre içinde sarı-lacivertli yönetimle temas kurmaya hazırlandığı ve şartları yoklayacağı öne sürüldü.

Transfer döneminde adı sık sık Avrupa kulüpleriyle anılan En-Nesyri için Napoli seçeneğinin de güçlü olduğu konuşuluyor. İtalyan ekibiyle daha önce temas kurulduğu ve taraflar arasında anlaşma ihtimalinin masada olduğu belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Allianz, Brand Finance Global 500 sıralamasında 21'inci sıraya yerleşti
Allianz, Brand Finance Global 500 sıralamasında 21'inci sıraya yerleşti
Kara gömülen evlerine açtıkları tünellerden giriyorlar
Kara gömülen evlerine açtıkları tünellerden giriyorlar
Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya
Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya
Aras Kargo'da üst düzey atama
Aras Kargo'da üst düzey atama
Azerbaycan ve İsrail ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti
Azerbaycan ve İsrail ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti
Oğulcan Çağlayan Vanspor'a imza attı
Oğulcan Çağlayan Vanspor'a imza attı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Aston Villa'yı konuk edecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Aston Villa'yı konuk edecek
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 12 kişi gözaltında
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 12 kişi gözaltında
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
TCMB'den yeni Papara kararı
TCMB'den yeni Papara kararı
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı
Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım başladı