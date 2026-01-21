Vodafone'dan yeni hat alanlara internet hediye edilecek

Vodafone, yeni hat alan müşterilerine 12 ay boyunca ayda 10 GB mobil internet hediye edeceği kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Happy'de kendilerine tanımlanan kodlarla yeni hat alan müşteriler, faturalı yeni hatlarında geçerli olacak hediye internet fırsatından yararlanabiliyor. Müşteriler, bu kodu ister kendileri isterse yakınları için kullanabiliyor. Kampanya kodları, "Vodafone Yanımda" uygulaması üzerinden "Happy" platformuna girilerek temin ediliyor. Online platformda ya da mağazalarda yeni hat alınırken kodun girilmesiyle, toplamda 120 GB mobil internet hediyesi hatta tanımlanmış oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, avantajlı kampanyalarıyla müşterilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Şahin, araştırmalarına göre müşterilerin yeni hat alma sebeplerinin başında yüzde 61 ile numara değiştirme isteğinin geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Diğer sebepler arasında, çocuğu, annesi ya da babası için, iş hattı için, saat ya da tablet gibi teknolojik cihazı ya da data hattı için yeni hat almak yer alıyor. Bu içgörülerden yola çıkarak, yeni kampanyamızda kendisi, çocuğu ya da bir yakını için yeni hat almak isteyen müşterilerimize özel 12 ay boyunca ayda 10 GB, toplamda 120 GB hediyeli hat alma imkanı sunuyoruz. Kampanyamızdan yararlanmak için, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Happy'ye girerek kampanya kodu almaları ve bu kodla Vodafone mağazaları ya da Vodafone web sitesinden yeni hat başvurusu yapmaları yeterli. Herkesi yeni kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz."