Abdi İbrahim'in sahibi ile Huzur Giyim'in veliahtı gözaltına alınmıştı yeni gelişme var

İSTANBUL merkezli ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen yeni dalgada, Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ilaç devi Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim’in 'veliahtı' Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 4 isim Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturma kapsamında dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Huzur Giyim ile Abdi İbrahim'in veliahtı gözaltına alındı
Bu çerçevede Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı gözaltına alındı.

Listedeki en önemli isim ise İlaç devi Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ile Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal oldu.

Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Yeni gelişme adliyeye sevk edildiler
Son olarak; dün gözaltına alınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut’un Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildiği ifade edildi.

ibrahim barut
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ilaç devi Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut... 

