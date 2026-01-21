BIST 12.642
DOLAR 43,30
EURO 50,71
ALTIN 6.778,35
HABER /  EKONOMİ

Altın ve gümüşü tahtından edecek! Bankacılık devi 2026'nın şampiyon yatırımını açıkladı

Altın ve gümüşü tahtından edecek! Bankacılık devi 2026'nın şampiyon yatırımını açıkladı

Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvelere yükselirken, bankacılık devi Morgan Stanley'den herkesi şaşırtacak tahmin geldi. Morgan, 2026'da altın ve gümüşü tahtından ederek en çok kazandıracak yatırımı açıkladı.

Abone ol

Jeopolitik gerginlikler ile altın ve gümüş tarihi seviyelere koşmaya devam ediyor. Ons altın, 4 bin 800 dolar sınırını aşarak 4 bin 843 dolarla rekor kırdı. Ons gümüş ise 95.88 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın ve gümüşte ralli tüm hızıyla sürerken ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley, yatırımcıları şaşkına çevirecek bir analizde bulundu. Banka yayımladığı son emtia raporunda 2026'da altın ve gümüşten daha fazla kazandıracak yatırımı açıkladı.

Altın ve gümüşü tahtından edecek! Bankacılık devi 2026'nın şampiyon yatırımını açıkladı - Resim: 0

Sabah'ta yer alan habere göre Bakırı "yeni petrol" ve "yeni altın" olarak tanımlayan Morgan Stanley'in yükseliş beklentisinin arkasında üç ana temel bulunuyor:

Yapay Zeka ve Veri Merkezleri: AI (Yapay Zeka) teknolojisinin büyümesiyle devasa veri merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. Bu merkezlerin elektrik altyapısı, tahmin edilenden çok daha fazla bakır tüketiyor.

Enerji Dönüşümü: Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji şebekeleri, geleneksel sistemlere göre 4 ila 6 kat daha fazla bakır kullanımını zorunlu kılıyor.

Arz Darboğazı: Yeni maden projelerinin devreye girmesindeki gecikmeler, küresel bakır stoklarının kritik seviyelere gerilemesine neden oldu.

AGRESİF YÜKSELİŞ GÖRÜLEBİLİR
Morgan Stanley Emtia Strateji Ekibi, bakır için şunları kaydediyor:

"Bakır, sadece bir sanayi metali değil; küresel elektrifikasyonun ana anahtarıdır. Arzın talebi karşılayamadığı bir döneme giriyoruz, bu da fiyatlarda agresif bir yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir."

Altın ve gümüşü tahtından edecek! Bankacılık devi 2026'nın şampiyon yatırımını açıkladı - Resim: 1

12 AY İÇİNDE YÜZDE 35 ARTIŞ YAŞAYACAK
Morgan bakır fiyatlarında önümüzdeki 12 ay içerisinde yüzde 20 ile yüzde 35 arasında bir artış bekliyor. Bakır fiyatları güncel olarak 5,8540 dolar seviyesinde. Morgan Stanley'in beklentisin göre yıl sonuna kadar bakır 7 bin dolar ile 8 bin dolar (346.333,60 TL) arasında bir rakama ulaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!
İstanbul Boğazı'nda bulunan cansız beden Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait çıktı!
Fenerbahçeli En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Dünya devinin radarına girdi
Fenerbahçeli En-Nesyri'ye şaşırtan talip! Dünya devinin radarına girdi
Allianz, Brand Finance Global 500 sıralamasında 21'inci sıraya yerleşti
Allianz, Brand Finance Global 500 sıralamasında 21'inci sıraya yerleşti
Kara gömülen evlerine açtıkları tünellerden giriyorlar
Kara gömülen evlerine açtıkları tünellerden giriyorlar
Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya
Mitsubishi Electric'ten kışa özel kampanya
Aras Kargo'da üst düzey atama
Aras Kargo'da üst düzey atama
Azerbaycan ve İsrail ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti
Azerbaycan ve İsrail ABD'nin Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"na davetini kabul etti
Oğulcan Çağlayan Vanspor'a imza attı
Oğulcan Çağlayan Vanspor'a imza attı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Aston Villa'yı konuk edecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Aston Villa'yı konuk edecek
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 12 kişi gözaltında
Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 12 kişi gözaltında
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar-Euro alış-satış