Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'dan Burak Soylu açıklaması! Tanırım fişek gibi oğlan

Yasa dışı bahis soruşturmasında, iş insanı Burak Soylu gözaltına alındı. Burak Soylu’nun, Mehmet Ağar'ın oğlu olan eski AK Parti Milletvekili Tolga Ağar’a yakınlığı ve iş hayatındaki hızlı yükselişi yeniden tartışma konusu oldu. Tolga Ağar, sessizliğini İsmail Saymaz'a bozdu.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Burak Soylu da gözaltına alınmıştı. İş İnsanı Burak Soylu, Mehmet Ağar'ın oğlu eski AK Parti Milletvekili Tolga Ağar’a yakınlığıyla biliniyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Tolga Ağar ile yaptığı konuşmayı paylaştı. Hakkındaki bir çok iddiaya yanıt veren Tolga Ağar, İsmail Saymaz'ın "Burak Soylu'yu tanır mısınız" sorusuna şöyle yanıt verdi:

-“Tanırım. Ben Elazığ milletvekilliğine aday gösterildiğim zaman Elazığ Dernekler Vakfı’nın kurucu üyesiydim. Burak, Elazığ sorumlumuzdu. Kendisiyle orada tanıştım.

-Cevval, fişek gibi bir oğlan. O zaman yazılım işleri yoktu. Temiz bir oğlandı. Elazığ’da musiki cemiyetlerine giderdi. Kanal 23’ün ortağıydı.” -Özel değil ama yakın arkadaşlık. İş ortaklığımız asla olmadı. Burak hakkındaki iddialar, kalben söylüyorum, inşallah yanlıştır. Hata olmuş olsun… Ama en doğru kararı verecek olan, savcılıktır.

Tolga Ağar, yasa dışı bahis iddiasına şaşırdığını belirtti:

-“İnanın şaşırdım. Benim bildiğim ‘metaverse’ ile ilgiliydi. Oyun yapıyordu. Bir de bilet dükkanı vardı. Özel bir yazılım değil, nihayetinde bilet satıyor.”

ANİDEN NASIL ZENGİN OLDU?

Tolga Ağar, Soylu’nun "Ani zenginleşmesiyle" ilgili ise şunları söyledi: