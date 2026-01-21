BIST 12.587
15 yaşındaki kedinin beyninden kafatası büyüklüğünde tümör çıkarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 yaşındaki kedinin beyninde bulunan kafatası büyüklüğündeki tümör, özel hayvan hastanesinde 3 saat süren başarılı operasyonla alındı.

Edremit'te yaşayan bir aile, kedilerinde iştahsızlık, algıda güçlük ve denge kaybı görülmesi üzerine kentteki özel hayvan hastanesine başvurdu. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda kedinin hem orta kulak enfeksiyonu yaşadığı hem de beyninde büyük tümör olduğu tespit edildi.

Kedinin yaşının 15 olması nedeniyle operasyonun yüksek risk taşıdığını belirten veteriner hekimler, müdahaleyi iki aşamada gerçekleştirmeye karar verdi.

15 yaşındaki kedinin beyninden kafatası büyüklüğünde tümör çıkarıldı - Resim: 0

İlk olarak orta kulak enfeksiyonu için ameliyat edilen kedinin yara izlerinin iyileşmesinin ardından, ikinci aşama olan beyin ameliyatına geçildi.

Kafatası büyüklüğündeki tümörden kurtulan kedi, operasyon sonrası hızla sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

