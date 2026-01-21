İslam Memiş'ten gram altın için 10 bin TL çıkışı! Yatırımcılar buna çok dikkat edin

HAZİRAN’A KADAR 4.880 DOLAR KRİTİK DİRENÇ

Memiş, "Özellikle 2026 yılının haziran ayına kadar ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesini kritik bir direnç olarak görüyorum. Eğer bu seviye kırılırsa, 5.000 doların üzeri konuşulmaya başlanır" dedi.





