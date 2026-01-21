İslam Memiş'ten gram altın için 10 bin TL çıkışı! Yatırımcılar buna çok dikkat edin
Küresel piyasalarda artan siyasi ve jeopolitik risklerle altın rekor üstüne rekor kırıyor. 2026 yılına çok hızlı başlayan altın fiyatları yatırımcının odağında... Uzmanlara göre yükseliş devam edecek. Özellikle gram altın tarafında önce 8 binli ardından 10 binli rakamlar görülebilir. İslam Memiş, canlı yayında tahminlerini paylaştı.
Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik risklerin yeniden çok yüksek seviyelere çıktığını vurgulayan Memiş, bu süreçte altın ve gümüşün tekrar “güvenli liman” olarak ön plana çıktığını söyledi.
Memiş "Şu an itibarıyla altın Kapalıçarşı’da 6.633 lira, ons altın ise 4.720 dolar seviyesinde. Sadece 3 haftada ons altın tarafında yaklaşık 400 dolarlık bir artış gördük" dedi.
HAZİRAN’A KADAR 4.880 DOLAR KRİTİK DİRENÇ
Memiş, "Özellikle 2026 yılının haziran ayına kadar ons altın tarafında 4.880 dolar seviyesini kritik bir direnç olarak görüyorum. Eğer bu seviye kırılırsa, 5.000 doların üzeri konuşulmaya başlanır" dedi.
Gram altın için de beklentilerini paylaşan Memiş, yükselişin sürebileceğini belirterek, "Gram altın tarafında 8.000 lira seviyesine kadar yükseliş potansiyeli var" ifadelerini kullandı.