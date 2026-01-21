AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt içi seyahat planlarını erken yapan yolcuları için indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilkbaharı kapsayan kampanya ile 150 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 liradan satışa sunuldu.

Erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, bugün saat 10.00'dan yarın 23.59'a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 7 Nisan-21 Mayıs'ta tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek.