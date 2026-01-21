Allianz, Brand Finance Global 500 sıralamasında 21'inci sıraya yerleşti

Allianz, Brand Finance Global 500 sıralamasında, Sigorta ve Varlık Yönetimi kategorisinde bu yıl da en değerli marka unvanına layık görüldü.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamayan göre, Brand Finance 500, markaların değerini, pazar performansı, pazarlama stratejisi ve yatırım gibi göstergelerin yanı sıra müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşlar arasındaki algı ve itibara göre hesaplıyor.

Brand Finance 500 2026 raporunda Allianz, tüm sektörlerin dahil olduğu küresel sıralamada da geçen yıla göre 4 basamak birden yükselerek, dünyanın en değerli 21'inci markası oldu. Allianz'ın marka değeri ise geçen yıla göre yüzde 22 artışla 60,7 milyar dolara yükseldi.