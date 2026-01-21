BIST 12.823
DOLAR 43,30
EURO 50,78
ALTIN 6.741,06
HABER /  GÜNCEL

Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da geçen yıl intihar ettiği öğrenildi.

Abone ol

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdiği öğrenildi. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da Kasım 2025'te bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

2022'de tutuklanmıştı

Baykal, 2021'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Erkan Karaaslan" liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Baykal kısa bir tutukluluk süreci sonunda 2023'te salıverilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e adeta koşuyor
Acın Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e adeta koşuyor
9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı
9 ilde suç örgütü operasyonu! 7 milyar lira detayı el konulanlar şaşırttı
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı! Bağırsakları temizlerken damarları tıkamayın
“Bağırsak detoksu” modasına uzman uyarısı! Bağırsakları temizlerken damarları tıkamayın
Trump'ın korkunç senaryosu: Tüm ülke havaya uçacak onları yeryüzünden silecekler
Trump'ın korkunç senaryosu: Tüm ülke havaya uçacak onları yeryüzünden silecekler
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler anıldı
Trump'ın uçağı arıza nedeniyle Washington'a geri döndü
Trump'ın uçağı arıza nedeniyle Washington'a geri döndü
ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı
ABD'nin Karayipler'de el koyduğu petrol tankeri sayısı 7'ye çıktı
Tren kazası faciasıyla sarsılan İspanya'da bir tren kazası daha oldu
Tren kazası faciasıyla sarsılan İspanya'da bir tren kazası daha oldu
Anadolu Efes iyi başladı kötü bitirdi
Anadolu Efes iyi başladı kötü bitirdi
Real Madrid Manoco'yu gole boğdu Arda Güler...
Real Madrid Manoco'yu gole boğdu Arda Güler...
ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak
ASELSAN, Suriye'de uçuş güvenliğini sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü