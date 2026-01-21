Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Avcılar Belediyesi'nin eski Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi. Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da geçen yıl intihar ettiği öğrenildi.Abone ol
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın yaşamına son verdiği öğrenildi. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.
Burçin Baykal'ın kardeşi Burak Baykal'ın da Kasım 2025'te bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği öğrenildi.
2022'de tutuklanmıştı
Baykal, 2021'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Erkan Karaaslan" liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Baykal kısa bir tutukluluk süreci sonunda 2023'te salıverilmişti.