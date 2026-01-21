BIST 12.823
Trump'ın uçağı arıza nedeniyle Washington'a geri döndü

Beyaz Saray, İsviçre'ye gitmek üzere havalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının kısa süre sonra meydana gelen elektrik arızası nedeniyle "tedbiren" Washington'a geri döndüğünü ve Trump'ın yeni bir uçakla seyahatine devam edeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Davos gezisini takip etmek üzere uçakta kendisine eşlik eden basın mensuplarına, Başkan'ın uçağıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Trump'ın AF1 uçağının bir elektrik arızası nedeniyle "tedbir amaçlı" olarak Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Havalimanı'na geri döndüğünü belirten Leavitt, ABD Başkanı'nın yeni bir uçakla Davos seyahatine devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, uçakta bulunan muhabirler, kalkıştan bir süre sonra tüm ışıkların bir anda kısa süreliğine kesildiğini bildirdi.

Muhabirlerden biri, Leavitt'in, bir süre önce Katar tarafından Trump'a hediye edilen ve başkanlık uçağı olarak kullanılmak üzere güvenlik testleri süren Boeing 747-8 jumbo jetle ilgili "Şu anda kulağa daha iyi geliyor" şeklinde bir espri yaptığını aktardı.

ABD başkanları geleneksel olarak 2 adet AF1 başkanlık uçağını dönüşümlü kullanıyor.

